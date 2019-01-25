Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Semt Pazarlarında Yankesiciliğe 2 Tutuklama

Tekirdağ'da Semt Pazarlarında Yankesiciliğe 2 Tutuklama

2 saat önce

TEKİRDAĞ'da semt pazarlarında yankesicilik yöntemi ile para ve cüzdan çalarken polis tarafından suçüstü yakalanan biri kadın 2 kişi, tutuklandı.

Tekirdağ'da Semt Pazarlarında Yankesiciliğe 2 Tutuklama, System.String[]
TEKİRDAĞ'da semt pazarlarında yankesicilik yöntemi ile para ve cüzdan çalarken polis tarafından suçüstü yakalanan biri kadın 2 kişi, tutuklandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarlarında son günlerde yankesicilik olaylarının artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemleri artırdı. Köprübaşı mevkisinde kurulan pazarda, polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri kadını takibe aldı. Pazarda alışveriş yapan Nedret Ata'nın (75), çantasındaki cüzdanını çalan Şefiye Kasapoğlu ile beraberindeki Emrah Çalbay, polis tarafından suçüstü yakalandı. Ata'nın çalınan cüzdanı kendisine iade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin yapılan soruşturmalarında 'uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık'tan sabıkaları olduğu belirlendi. Kasapoğlu ile Çalbay, birbirlerine kelepçelenerek sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Merkez, Polis, Tekirdağ, 3. Sayfa
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