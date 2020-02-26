Tekirdağ'da senfonik destan sahnelendi - Son Dakika

Çorlu ilçesinde "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan sahnelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eser beğeni topladı.



Eserde, cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldı.



Şef Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra, dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra "Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gellem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet" gibi şarkılarla eşlik etti.



Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci de izledi.