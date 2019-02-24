Tekirdağ'da Şentop, Sevinci

Tekirdağ'da Şentop, sevinciAK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'da Şentop, sevinci



AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı. Tekirdağlılar, Şentop'un seçilmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.



TBMM'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, üçüncü turda 336 oy alarak başkanlığa seçildi. Şentop'un başkanlığa seçilmesi memleketi Tekirdağ'da sevinçle karşılandı. Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, "Tekirdağlı olarak çok sevindik ve mutlu olduk. İlimizden böyle birinin çıkması iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Daha iyi hizmetler olur Tekirdağ için güzel hizmetler olur. Kendisi eskiden beri bir siyasetçi,seçilmesini de bekliyorduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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