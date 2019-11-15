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Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alaaddin E.'nin kullandığı 59 M 8556 plakalı servis midibüsü, Kapaklı-Saray yolu Yuvam mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zerrin Akın'a (37) çarptı.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis sürücü Alaaddin E'yi gözaltına aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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