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Tekirdağ'da servis aracının çarptığı kişi öldü
6 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alaaddin E.'nin kullandığı 59 M 8556 plakalı servis midibüsü, Kapaklı-Saray yolu Yuvam mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zerrin Akın'a (37) çarptı.
Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis sürücü Alaaddin E'yi gözaltına aldı.
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