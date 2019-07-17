Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 2 yaralı

5 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis araçlarının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis araçlarının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuri Çıtak idaresindeki 66 DD 588 plakalı servis aracı ile Hüseyin Yalçıntaş idaresindeki 59 ABK 851 plakalı servis aracı, İsmetpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmetpaşa Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, Çıtak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:52:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]