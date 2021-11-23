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TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI

23.11.2021 11:51

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde fabrika servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde fabrika servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Özcan Özdemir (47) ile eşi Nalan Özdemir (47) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Özcan Özdemir'in kullandığı 59 AL 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, iplik fabrikasına işçi taşıyan R.Ö.'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içinde sıkışan Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti, midibüste bulunan 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Murat Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybeden Özdemir çiftinin cansız bedenleri de Muratlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI
TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI

Özcan Özdemir, Otomobil, Tekirdağ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 15 YARALI - Son Dakika
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