Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı: 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika servis minibüsü ile hafriyat kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kaza 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çerkezköy- İstanbul Silivri ilçesi karayolunun TEM gişeler kavşağında meydana geldi. Silivri yönüne giden Mehmet Bozkurt yönetimindeki 59 S 2984 plakalı servis minibüsü ile Cemal Balta idaresindeki 34 ZYV 53 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak yan yatan işçi servisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerin kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Çerkezköy ve Silivri'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.