Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada

30.08.2022 12:53
Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada

Tekirdağ'da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'da servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı kaza kameraya yansıdı.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı yakınında seyir halindeki bir servis minibüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kazada hafif yaralanan yaya vatandaş, olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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