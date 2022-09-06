Tekirdağ'da servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni protesto etti

Tekirdağ'da servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantılara çağrılmadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Aşkın Gündoğdu, UKOME'de düzenlenen toplantılara çağırılmadıklarını söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları dile getirecek muhatap bulamadıklarını belirten Gündoğdu, "2014 yılından bu yana Tekirdağ Servisçiler Odası olarak hizmet vermekteyiz." dedi.

Gündoğdu, şunları kaydetti:

" Türkiye'de UKAME olan illerde, meslek odaları görüşleri alınmak kaydıyla komisyonlara katılır, akabinde komisyon kararından çıkan sonuçlara göre belirlenen kişinin imza yetkisi vardır. Burada çağırmak değil, 7'sinde toplantı yapılıyor, 6'sında bana evrak gönderiyorlar. 20'sinde evrak elime geçiyor. Çerkezköy ilçesinde de bu konuyla ilgili açıklama yaptım. Sıkıntıları belediye başkanına ilettim. Velilerden sorular geliyor, esnafımız ve velilerimiz mağdur olmasın diye İstanbul başta olmak üzere Ankara kilometre üzerinden açıklamış. Ben de dilekçemin ekinde örnekleri verdim. Bizzat UKOME'ye verdim. Birinde çıkacaktı, UKOME başkanını arıyorum, cevap yok."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.