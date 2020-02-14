Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı - Son Dakika

Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Tekirdağ'da Sevgililer Günü çılgınlığı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.


Ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesinde 15 çift Sevgililer Günü'nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etmişti. Bugün Süleymanpaşa Evlendirme Dairesine gelen 15 çift, Sevgililer Günü'nde nikah kıymanın mutluluğunu yaşadı.


Evlenen çiftlerden damat Mustafa Sezen, "En mutlu günümüzü 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bağlayarak güzel zamanları birleştirmeye karar verdik" dedi. - TEKİRDAĞ

Sevgililer Günü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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