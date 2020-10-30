Tekirdağ'da seyir bahçesi yapılırken kaldırılan Atatürk fotoğrafları yerlerine asıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Paşa Seyir Bahçesinin yapımı aşamasında kaldırılan Atatürk fotoğrafları bakımları ve temizlikleri yapıldıktan sonra yerlerine asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Paşa Seyir Bahçesi'nin hazırlık aşamaları sırasında zarar görmemeleri için kaldırılan aydınlatmalı Atatürk fotoğrafları yeniden yerlerine asıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, fotoğrafların yerlerine asılmasını yerinde takip etti.

Kente kazandırmak için gün saydıkları Paşa Seyir Bahçesinin duvarında bulunan fotoğrafların temizliğini ve bakımını yaptıklarını bildiren Yüksel, "Atatürk'ümüzün ışıklandırmalı resimleri ile daha da güzel görünen Seyir Bahçemizin çalışmaları son aşamaya geldi. Kaldırım ve duvar çalışmalarının ardından yeni sürprizlerimiz yolda." ifadelerini kullandı.