Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ş.G'nin kullandığı 58 UG 236 plakalı otomobil, seyir halindeyken Saray gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Sürücü aracı yolun kenarına park ettikten sonra itfaiye ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
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