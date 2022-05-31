Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

31.05.2022 16:11
Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ş.G'nin kullandığı 58 UG 236 plakalı otomobil, seyir halindeyken Saray gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı yolun kenarına park ettikten sonra itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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