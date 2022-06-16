Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı

16.06.2022 11:39
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil yandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil yandı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy kara yolu üzerinde, Özgür Korkmaz'ın kullandığı 59 EE 404 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Korkmaz, yol kenarına çekip, indikten sonra otomobil alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Aracı kullanılamaz hale gelen Korkmaz, yolda giderken aniden motor kısmından dumanlar çıktığını ve sonra alev aldığını söyledi.


Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
YORUMLAR
500
Çorlu'da kaza: 2 yaralı Çorlu'da kaza: 2 yaralı Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
10:58 İsrail ordusundan, Esad'a korkutan tehdit: İran ile iş birliğini bitirmezsen sarayını bombalarız
10:53 TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti
10:44 Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement