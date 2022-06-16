Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

16.06.2022 13:35
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobilden duman çıktığını gören Özgür Korkmaz, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmından alev alan otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
12:46 Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 13:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement