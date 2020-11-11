Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde, Tekirdağ- İstanbul seferini yapan Murat Sarı idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün motor bölümü henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü 15 yolcunun tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.