Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Malkara ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmet Kara'nın kullandığı 59 LC 050 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Hayri Mumcuoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Kara, otomobilin motor bölümünden çıkan dumanları görünce araçtan inerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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