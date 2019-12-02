Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğrattığı iddia edilen 46 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğrattığı iddia edilen 46 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Tekirdağ'da, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdığı ve para karşılığı sağlık raporu verdiği iddia edilen, aralarında doktor ve kamu görevlilerin de bulunduğu 46 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğrattığı iddia edilen 46 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'da, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdığı ve para karşılığı sağlık raporu verdiği iddia edilen, aralarında doktor ve kamu görevlilerin de bulunduğu 46 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak, SGK'ya fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlattı.

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiğini belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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