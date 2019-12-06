Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da SGK'yi zarara uğrattığı iddia edilen 49 şüpheliden 31'i tutuklandı
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Tekirdağ'da SGK'yi zarara uğrattığı iddia edilen 49 şüpheliden 31'i tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdıkları ve para karşılığı sağlık raporu verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Tekirdağ'da SGK'yi zarara uğrattığı iddia edilen 49 şüpheliden 31'i tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hayali kişilere piyasa değeri yüksek ilaç yazdıkları ve para karşılığı sağlık raporu verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlatmıştı.

Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiği belirlenmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, SGK'yi zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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