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Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu - Son Dakika

Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu

23.12.2021 21:01

Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları donduTEKİRDAĞ Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan soğuk hava uyarılarının ardından Tekirdağ'da parkta bulunan musluklar ve süs havuzları dondu.

Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu

TEKİRDAĞ Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan soğuk hava uyarılarının ardından Tekirdağ'da parkta bulunan musluklar ve süs havuzları dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan don ve soğuk hava uyarılarının ardından Tekirdağ'da eksi 2 dereceye kadar inen soğuk hava etkili oldu. Soğuk havaya nedeniyle daha önce insanlarla dolup taşan Süleymanpaşa ilçe sahili bomboş kaldı. Havanın soğuması ile kentteki park alanlarında bulunan musluk küvetleri ve sokaklardaki su birikintileri buz tutarken, akıntı halindeki süs havuzlarında ise buz sarkıntıları meydana geldi. Sabah saatlerinden güneşin yüzünü göstermesi ile buzlu alanlar erimeye başladı.

"Donuyoruz"

Sahil alanda yürüyüşe çıkan Doğan Özkaragöz, havaların bir anda aşırı soğuğunu ifade ederek, "Havalar sabahtan çok soğuktu çok. Acayip bir soğuk var. Başladı kırılmaya ama yine de çok soğuk. Burada yürümeye çalışıyoruz. Çok donuyoruz" dedi.

Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu
Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu
Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu
Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sibirya soğukları... Musluklar ve süs havuzları dondu - Son Dakika
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