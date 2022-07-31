Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Tekirdağ'da sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Havanın 29, nemin yüzde 73, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluğa neden oldu.
Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.
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