Havanın 29, nemin yüzde 73, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ , Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı - Son Dakika

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