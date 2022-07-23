Tekirdağ 'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor - Son Dakika

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