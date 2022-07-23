Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

23.07.2022 13:37
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Havanın 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih etti.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

YORUMLAR
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Tamire giden LPG'li otomobil alev alev yandı Tamire giden LPG'li otomobil alev alev yandı
Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor - Son Dakika
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