Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde 15 dakika süren fırtına şeklinde dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayan ağaçlar yollara devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlçe girişinde biriken su nedeniyle araçlar zarar gördü.
(Hüseyin Tayyar/İHA)
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