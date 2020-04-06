Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; minarenin külahı sökülüp, asılı kaldı - Son Dakika

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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar; minarenin külahı sökülüp, asılı kaldı
6 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, cami minaresinin külahı yerinden sökülüp, asılı kaldı.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, cami minaresinin külahı yerinden sökülüp, asılı kaldı.
Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde minarenin külahı, yerinden sökülüp, asılı kaldı. Mahallelinin ihbarı ile camiye giden ekipler, minarede onarım çalışması başlattı.Marmara Ereğlisi ilçesinde de hızı zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan rüzgarda, Ceditalipaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısı yola uçtu, bazı ağaçlar da devrildi. Belediye ekipleri ve polisler, çatının uçtuğu sokağı trafiğe kapatarak, önlem aldı. Çatı parçaları, yoldan kaldırılırken, yetkililer, dikkatli olmaları konusunda halkı uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:43 Kaynak: DHA
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