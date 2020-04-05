Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü - Son Dakika

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Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü
6 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir mahalle camisinin minaresinde hasar oluştu.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir mahalle camisinin minaresinde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Mahalledeki Fatih Camisi'nin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, külahı yerinden alıp onardıktan sonra tekrar asacak.
Tekirdağ'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgarın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:24 Kaynak: AA
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