Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

12.01.2021 20:29

- Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Tekirdağ'da şiddetli sağanak nedeniyle İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşım aksadı.

- Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da şiddetli sağanak nedeniyle İstanbul- Çanakkale yolunda ulaşım aksadı. Suyla kaplı zeminde araçlar arıza yaparken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış bugün de Malkara kent merkezinde etkili oldu. Sokaklar göle dönerken, yola çıkan bazı araçlar arıza yaptı.

Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde de bir apartmanın çatı katını su bastı. Biriken yağmur suyu apartman merdivenlerinden tahliye edildi.

D-110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. Yoğun su birikintisinden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

"Sanki gök delindi"

Yağmura tezgahında yakalanan Rıdvan Ihlamur, "Ne yağdı mübarek, sanki gök delindi. Ne güzel şaldır şaldır yağmur yağıyor" diye konuştu. Mümin Lütfüoğlu, "Çok şükür özlemle beklediğimiz yağışlara kavuştuk. Özellikle çiftçilere ve ihtiyacı tüm canlılara hayırlı olsun" dedi.

Şarköy'de dolu yağışı

Öte yandan Şarköy'ün Gölcük Mahallesi'de de dolu yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Gölcük sakinlerinden Deniz Karademir, dolu yağışının 5 dakika boyunca etkili olduğunu ifade etti.

Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şiddetli sağanak: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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