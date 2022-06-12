Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

12.06.2022 17:07

Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlarda şemsiyesini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.

Yoğun yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye dönüşürken, trafikteki araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu
Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu
Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu
Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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