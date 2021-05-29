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TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU

29.05.2021 11:41

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle saat 19.30 sıralarında kırsal Uçmakdere ile Yeniköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yolda park halinde ve içinde kimsenin bulunmadığı bir otomobil sürüklendi.

Olayın duyulmasının ardından Tekirdağ ve Şarköy'den bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bölgede başka araç bulunmadığı belirlendi. Karayolu ulaşıma kapatılarak, sürüklenen araç ile yola inen toprak.ve kaya parçaları kaldırıldı.. Ekiplerin çalışmasının ardından olası bir başka heyelana karşı karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU

Toprak Kayması, Meteoroloji, Tekirdağ, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU - Son Dakika


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