Tekirdağ'da "Sıfır Atık Projesi" Toplantısı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, "Sıfır Atık Projesi" ve "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, "Sıfır Atık Projesi" ve "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediye başkanlığının çevre birimi sorumlularına Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan toplantıda "Sıfır Atık Projesi" ve "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" aktarıldı.



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu açılış konuşmasında, Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağından ayrı toplanması, atıkların geri kazanılarak elde edilecek tasarruflar ve plastik poşet kullanımını azaltacak alternatif çevreci bez torba, file gibi taşıma ekipmanlarının kullanımının sağlanması, bez torba, file gibi taşıma ekipmanları konusunda belediye başkanlıklarınca tüketicilere destek sağlanması ve teşvik edilmesi konularına değindi.



Toplantı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi, Depozito İade Sistemi ve Geri Kazanım Katkı Payı konularında Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Taner An'ın yapmış olduğu eğitim ile devam etti.



Eğitim toplantısının sonunda Sıfır Atık Bilgi Sistemi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, atıkların geri kazanımı, plastik poşet kullanımının azaltılması gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

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