Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Sığırcıkların Dansı

Tekirdağ'da Sığırcıkların Dansı

12 saat önce

Tekirdağ'da, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ'da Sığırcıkların Dansı, System.String[]
Tekirdağ'da, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.

Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle tarihi Rüstempaşa Camisi minaresi ile güzel görüntü oluşturdu.

Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının dansını kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın tamamen kararmasıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:21 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:08:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Sığırcıkların Dansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]