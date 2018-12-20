Tekirdağ'da Sığırcıkların Dansı
12 saat önce
Tekirdağ'da, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Tekirdağ
'da, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa
semalarında uçtu.
Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle tarihi Rüstempaşa Camisi minaresi ile güzel görüntü oluşturdu.
Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının dansını kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın tamamen kararmasıyla son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:21 Kaynak: AA
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