Tekirdağ'da sığırcıkların "dansı" - Son Dakika

Yoldan geçen bazı sürücüler de sığırcık kuşlarının dansını cep telefonlarıyla kaydetti.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, özellikle Süleymanpaşa- Çorlu yolu üzerindeki buğday tarlalarına kondu.

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise