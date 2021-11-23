Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, özellikle Süleymanpaşa- Çorlu yolu üzerindeki buğday tarlalarına kondu.
Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle güzel görüntü oluşturdu.
Yoldan geçen bazı sürücüler de sığırcık kuşlarının dansını cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sığırcıkların 'dansı' - Son Dakika