Tekirdağ'da sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı - Son Dakika

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Tekirdağ'da sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı
19 dakika önce
Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:06 Kaynak: AA
Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.
Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının ahenkli hareketlerini kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla son buldu.
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