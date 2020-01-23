Tekirdağ'da sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı - Son Dakika

Tekirdağ'da sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı

19 dakika önce

Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ'da sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı, System.String[]

Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.

Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının ahenkli hareketlerini kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla son buldu.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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