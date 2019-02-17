Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, değişik marka ve çaplarda 11 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda Ö.A. ve F.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanırken, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:11 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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