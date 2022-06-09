Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı

09.06.2022 12:50
Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir markette, çalışanı silahla tehdit edip, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir markette, çalışanı silahla tehdit edip, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markete gelen şüpheli, bazı malzemeler aldıktan sonra kasaya geçti.

Şüphelinin silahla tehdit edip kasadaki tüm parayı istediğini söylemesi üzerine kadın görevli, bulunduğu yerden uzaklaştı.

Bunun üzerine şüpheli, kasadaki yaklaşık 900 lira ve aldığı malzemelerle marketten ayrıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin N.S. (33) olduğunu belirledi.

Şüpheli, Çorlu ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve soygunda kullanılan kıyafetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soygun gerçekleştiği sırada kasanın yanında olayla ilgisi olmayan 3 küçük çocuğun da bulunduğu görülüyor.

YORUMLAR
500
Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu ilaç ele geçirildi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da silah tehdidiyle market soyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement