Tekirdağ'da silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bindirildiği otomobilde silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde yaşayan B.D. arkadaşlarının isteği üzerine bir otomobile bindi. Bu sırada olayı gören B.D'nin bir akrabası da aracı takibe aldı.

Otomobille İkizgöller mevkisine götürülen B.D, silahla sol bacağından vurulduktan sonra bölgeye bırakıldı.

Akrabası tarafından olay yerinden alınan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen B.D, ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.