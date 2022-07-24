Tekirdağ'da silahlı çatışma: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silahlı çatışma: 1 bekçi yaralandı

24.07.2022 02:30
Tekirdağ'da silahlı çatışma: 1 bekçi yaralandı

TEKİRDAĞ'da, 2 husumetli aile arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye giden bekçilerden O.T., sırtından silahla vurularak yaralandı.

TEKİRDAĞ'da, 2 husumetli aile arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmeye giden bekçilerden O.T., sırtından silahla vurularak yaralandı. Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu öğrenilen 2 aile arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

SIRTINDAN VURULDU

Olay yerine gelen polis ve bekçiler, çıkan çatışmaya müdahale etmeye başladı. Bu sırada olay yerinde görevli bekçilerden O.T.'nin sırtına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı O.T., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk dildi. Yaralı O.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis 2 gruptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan çatışma sonrası polis, olay yerinden 36 adet boş mermi kovanı topladı. Polis, bekçi O.T.'yi yaralayan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayın ardından yaralanan bekçi O.T.'yi, tedavi gördüğü hastanede, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da silahlı çatışma: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da silahlı çatışma: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
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