Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

13 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahların çekilmesi ile 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahların çekilmesi ile 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanırken, zanlılardan birisinin daha yeni cezaevinden çıktığı öğrenildi.


Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi Zahireciler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede kavga olayının meydana geldiği ve olayda silah kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri anında olay yerine gitti.


Kendi imkanlarıyla hastaneye giden şahıs öldü


İddiaya göre, H.K., E.K. ve M.E. isimli şahıslar ile Hüseyin K. ve Gökay B. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.K. isimli şahıs elinde bulunan av tüfeği ile her iki şahsa doğru ateş ederek, her iki şahsı yüzünden yaraladı. Yüzlerine ateş edilmesi ile yaralanan Hüseyin K. ve Gökay B., kendi imkanları ile devlet hastanesine gitti. Hastaneye giden yaralılardan Gökay B. tedavi altına alındıktan sonra NKÜ Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Gökay B.'nin yüzünden yaralanması nedeniyle hasar gören bir gözünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Yüzünden yaralı olarak hastaneye intikal eden Hüseyin K. ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Zanlılardan biri daha yeni cezaevinden çıkmış


Olayda adı geçen H.K., E.K. ve M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeği muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıdan H.K. ile E.K. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Ayrıca olaya ilişkin tutuklanan E.K.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı da ileri sürüldü. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
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