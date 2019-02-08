Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Hacıevat Mahallesi Mutlu Sokakta Serkan
K. (34) ve Aytekin P. arasından çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Aytekin P. tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aytekin P. gözaltına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serkan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:54 Kaynak: AA
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