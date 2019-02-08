Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıevat Mahallesi Mutlu Sokakta Serkan K. (34) ve Aytekin P. arasından çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Aytekin P. tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aytekin P. gözaltına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serkan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Serkan, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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