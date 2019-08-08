Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olduğu belirtilen Sadullah B. ile E.K. Hıdırağa Mahallesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.K'nin tabancayla ateş ettiği Sadullah B. yaralandı.
Yaralı olarak sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sadullah B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ, Çorlu, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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