Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:48 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olduğu belirtilen Sadullah B. ile E.K. Hıdırağa Mahallesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.K'nin tabancayla ateş ettiği Sadullah B. yaralandı.
Yaralı olarak sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Sadullah B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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