Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada işten çıkarılan Adem Yılmaz üretim müdürü Metin Çakar ile görüşmek üzere fabrikaya gitti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz tabancayla Çakar'ı sağ bacağından vurdu.
Yaralanan Çakar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Yılmaz polis ekiplerince gözaltına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: AA
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