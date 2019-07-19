Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: AA
'ın Çerkezköy
ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de, Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren bir fabrikada işten çıkarılan Adem Yılmaz üretim müdürü Metin Çakar ile görüşmek üzere fabrikaya gitti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz tabancayla Çakar'ı sağ bacağından vurdu.
Yaralanan Çakar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Şüpheli Yılmaz polis ekiplerince gözaltına alındı.
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