Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:37 Kaynak: AA
'ın Hayrabolu
ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlyas Mahallesi Uzunköprü
Caddesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen U.K ve A.D.Y, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.D.Y silahla U.K'yi ayağından yaraladı. Yaralanan U.K, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.D.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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