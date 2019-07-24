Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas Mahallesi Uzunköprü Caddesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen U.K ve A.D.Y, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.D.Y silahla U.K'yi ayağından yaraladı. Yaralanan U.K, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.D.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uzunköprü, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:37 Kaynak: AA
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