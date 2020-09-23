Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Silahtarağa Mahallesi Karacan Caddesi'ndeki köprüde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada başından ağır yaralanan Duran Y. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.A. ve B.A'yı saklandıkları evde gözaltına aldı, kavgada kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Zanlılardan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şehri ebe, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü Hırsızlar bunu da yaptı! Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp evi ateşe verdiler Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor         
16:04
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi         
15:57
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Rıdvan Dilmen'in Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor         
15:00
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
İBB önünde eylem yapan servisçiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı İBB önünde eylem yapan servisçiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı         
14:19
Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak Beşiktaş, Aboubakar'ı en geç cuma günü İstanbul getirip sözleşme imzalayacak         
13:54
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:13:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei