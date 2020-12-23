Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan Murat M. (22) arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada kullanıldığı belirlenen tüfek ve tabancayı ele geçirdi, E.S, Ş.E. ve E.S'yi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri

Ortağını öldüren şahıs kendini böyle savundu: Sevgilime tacizde bulundu

İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı

Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor

Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim

Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı