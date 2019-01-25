Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iki aile arasında Atatürk
Mahallesi Şükran Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mahsun Ş. ve Ömer Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 5 yararlıdan Fatih
Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
, kavgaya karıştıkları ileri sürülen Vahit E. ve Duran E'yi gözaltına aldı.