Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki aile arasında Atatürk Mahallesi Şükran Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mahsun Ş. ve Ömer Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 5 yararlıdan Fatih Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen Vahit E. ve Duran E'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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