Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

42 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesinde iki aile arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerinde kullanıldığı kavgada, N.K. ve S.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler M.D, S.K. ve S.K'nın gözaltına alındığı olayda kullanılan 3 pompalı tüfekte incelenmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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