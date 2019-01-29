Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
42 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesinde iki aile arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerinde kullanıldığı kavgada, N.K. ve S.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliler M.D, S.K. ve S.K'nın gözaltına alındığı olayda kullanılan 3 pompalı tüfekte incelenmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:53 Kaynak: AA
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