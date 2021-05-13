TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI

13.05.2021 21:23

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun arasında çıkan pompalı tüfeklerle ateş açılan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı,Olay, dün akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun arasında çıkan pompalı tüfeklerle ateş açılan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı,

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen N.O.(32) ile C.V.(34) sokakta karşılaştı. İkili önce arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga araya girenler önlenirken, iki kişi bölgeden ayrıldı. Kavgaları ayrılan N.O. ile C.V., bir süre sonra yanlarına aldıkları pompalı tüfekle yeniden dışarıya çıktıklarında karşı karşıya geldiler. İkilinin sokak ortasında bir birlerine tüfekle ateş açması sonucu o başlayan olaylara iki tarafın yakınları da katıldı.

Yaşanan arbede sırasında açılan ateşte, yoldan geçen ve bakkala ekmek almaya giden N.Ç. (45) karın bölgesinden ve kavgaya karışan E.K. (28) kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alan polis, birbirlerine ateş açan N.O. ile C.V.'yi kullandıkları tüfeklerle gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis, kavgaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi daha yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.

Polis, mahallede gece boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldı. Gözaltındaki 7 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI

Münir Karaloğlu, Malkara, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, 7 GÖZALTI - Son Dakika


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