Tekirdağ'da silahlı kavga sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yörgüç Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.İ. ve Z.Y gerçekleşen bir düğünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.İ, Z. Y'yi silah ile yaraladı.

Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ö.İ, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.