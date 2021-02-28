Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde F.K. ve R.Y. arasından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. yanında bulunan tüfekle R.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan R.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli F.K. gözaltına alındı.