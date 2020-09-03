Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yörgüç Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.İ. iki gün önce düğünde Z.Y'yi düğünde av tüfeğiyle vurdu.
Z.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. İş yeri sahibi zanlıyı telefon ile arayarak teslim olmaya ikna etti.
Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 08:55 - Kaynak: AA
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