Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. İş yeri sahibi zanlıyı telefon ile arayarak teslim olmaya ikna etti.

Yörgüç Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.İ. iki gün önce düğünde Z.Y'yi düğünde av tüfeğiyle vurdu.

Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak