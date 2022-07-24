Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden bekçilerden birisi açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı - Son Dakika

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