Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı

24.07.2022 12:37
Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden bekçilerden birisi açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralanan bekçi Ogün Tayyar (26) ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bekçinin tedavisi devam ediyor.

Polisler, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra, olay yerinde inceleme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Suç ve suçlu ile olan mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçlu ile olan mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Olaya karıştığı değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmış olup, araştırmalarımız ve adli süreç devam etmektedir. Yaralı çarşı ve mahalle bekçimiz Ogün Tayar'a Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. "ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gündoğdu, Tekirdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçi yaralandı - Son Dakika

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